حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- الثامن والعشرون من ديسمبر

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1967 - صدور مرسوم أميري برفع الأحكام العرفية التي أعلنت في الكويت بتاريخ 5 يونيو 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية.

1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهدف توفير قوة العمل الفنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما ونوعا.

1990 - الجريدة الرسمية لدولة الكويت (الكويت اليوم) تعود للصدور في مدينة الطائف بعد توقف مدة تزيد على أربعة أشهر بسبب الغزو العراقي الآثم حيث صدرت متضمنة الأوامر والمراسيم الأميرية والقوانين التي صدرت في أعقاب الغزو.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين كما منح السلطان قابوس أمير الكويت وسام عمان المدني من الدرجة الأولى.

2014 - الكويت والعراق يوقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لا سيما في الجانبين الاقتصادي والأمني.

2017 - وزارة الكهرباء والماء توقع عقد توريد وتمديد كيبلات أرضية وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من البلاد بقيمة 14 مليون دينار بهدف استكمال تغذية مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي عبر ربط محطات التحويل الرئيسية الجديدة داخل المنطقة بالشبكة الكهربائية.

2018 - ثلاثة ضباط في الجيش الكويتي يسجلون رقما قياسيا جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بعد قفزهم وهم يحملون علم الكويت كأكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم. (النهاية)