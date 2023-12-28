حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- الثامن والعشرون من ديسمبر
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1967 - صدور مرسوم أميري برفع الأحكام العرفية التي أعلنت في الكويت بتاريخ 5 يونيو 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية.
1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهدف توفير قوة العمل الفنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما ونوعا.
1990 - الجريدة الرسمية لدولة الكويت (الكويت اليوم) تعود للصدور في مدينة الطائف بعد توقف مدة تزيد على أربعة أشهر بسبب الغزو العراقي الآثم حيث صدرت متضمنة الأوامر والمراسيم الأميرية والقوانين التي صدرت في أعقاب الغزو.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين كما منح السلطان قابوس أمير الكويت وسام عمان المدني من الدرجة الأولى.
2014 - الكويت والعراق يوقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لا سيما في الجانبين الاقتصادي والأمني.
2017 - وزارة الكهرباء والماء توقع عقد توريد وتمديد كيبلات أرضية وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من البلاد بقيمة 14 مليون دينار بهدف استكمال تغذية مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي عبر ربط محطات التحويل الرئيسية الجديدة داخل المنطقة بالشبكة الكهربائية.
2018 - ثلاثة ضباط في الجيش الكويتي يسجلون رقما قياسيا جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بعد قفزهم وهم يحملون علم الكويت كأكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم. (النهاية)
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