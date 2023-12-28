الدولار الأمريكي ينخفض عند مستوى 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 340ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 13ر0 في المئة ليبلغ مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 53ر0 في المئة إلى مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 47ر0 في المئة ليبلغ مستوى 392ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 42ر1 في المئة ليبلغ مستوى 365ر0 دينار والين الياباني بنسبة 80ر0 ليبلغ مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / ن و ف
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