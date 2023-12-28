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الدولار الأمريكي ينخفض عند مستوى 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 340ر0

12/28/2023 4:25:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 13ر0 في المئة ليبلغ مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 53ر0 في المئة إلى مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 47ر0 في المئة ليبلغ مستوى 392ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 42ر1 في المئة ليبلغ مستوى 365ر0 دينار والين الياباني بنسبة 80ر0 ليبلغ مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع / ن و ف



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