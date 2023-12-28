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أمين (مجلس التعاون): اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية خطوة تاريخية

12/28/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 12 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكوريا الجنوبية "خطوة تاريخية" نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وذكرت الامانة العامة لدول مجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء عقب توقيع البديوي في سيؤول مع وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك غيون البيان المشترك لختام المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين المجلس وكوريا الجنوبية.
ونقل البيان عن البديوي قوله إن "اتفاقيات التجارة الحرة تأتي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز علاقات المجلس الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة".
وأضاف البديوي أن "توقيع هذه الاتفاقية يعد ثمرة خمس جولات تفاوضية عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين".
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية والتبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية.
وأشار البديوي إلى أن الاتفاقية تضمنت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.(النهاية)

خ ن ش / م خ




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