أمين (مجلس التعاون): اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية خطوة تاريخية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 12 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكوريا الجنوبية "خطوة تاريخية" نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وذكرت الامانة العامة لدول مجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء عقب توقيع البديوي في سيؤول مع وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك غيون البيان المشترك لختام المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين المجلس وكوريا الجنوبية.
ونقل البيان عن البديوي قوله إن "اتفاقيات التجارة الحرة تأتي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز علاقات المجلس الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة".
وأضاف البديوي أن "توقيع هذه الاتفاقية يعد ثمرة خمس جولات تفاوضية عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين".
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية والتبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية.
وأشار البديوي إلى أن الاتفاقية تضمنت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.(النهاية)
خ ن ش / م خ
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