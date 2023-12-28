طيور اللوه (الغاق الكبير) يجتذبها شتاء الكويت.. وإحدى السفن القديمة الغارقة في عشيرج

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي

(تحقيق مصور) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- في شتاء الكويت كل عام تزور آلاف طيور اللوه (الغاق الكبير) مختلف شواطئ البلاد لكن المختلف هذا العام رصدها بشكل فريد وغريب بعد اتخاذها إحدى السفن القديمة الغارقة في منطقة عشيرج مستقرا لها دون غيرها من السفن الأخرى هناك ما شكل لوحة جمالية لونية أشبه بالخيال.

وبعد رحلة تعقب ورصد استمرت ست سنوات تمكن عضو مجلس إدارة فريق (عدسة البيئة الكويتية) عمر السيد عمر وهو أحد هواة التصوير والطيور من رصدها وتصويرها وتوثيقها في المنطقة ذاتها والتأكد من استقرار طيور (اللوه) على ذات السفينة رغم وجود العديد من السفن الغارقة هناك.

وقال السيد عمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن (اللوه) من الطيور البحرية التي تزور الكويت شتاء باعتبارها توفر البيئة المناسبة والغذاء لها في مختلف شواطئها وهي تصل بمجموعات كبيرة بالآلاف إلى جزيرة (أم النمل) وعلى شواطئ الجديليات والجهراء والصليبيخات لكن تجمعها على سفينة غارقة في (عشيرج) يعتبر أمرا فريدا ومختلفا.

وأشار إلى أن (اللوه) من الطيور البحرية التي تستطيع الغوص تحت الماء لغاية 45 مترا لتصطاد وتتغذى على الأسماك وهي ماهرة في الصيد وسريعة في الطيران وتعيش عل شكل مجموعات. (النهاية) ز ا ك / ا ع ب