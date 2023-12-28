طيور اللوه (الغاق الكبير) يجتذبها شتاء الكويت.. وإحدى السفن القديمة الغارقة في عشيرج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي
(تحقيق مصور) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- في شتاء الكويت كل عام تزور آلاف طيور اللوه (الغاق الكبير) مختلف شواطئ البلاد لكن المختلف هذا العام رصدها بشكل فريد وغريب بعد اتخاذها إحدى السفن القديمة الغارقة في منطقة عشيرج مستقرا لها دون غيرها من السفن الأخرى هناك ما شكل لوحة جمالية لونية أشبه بالخيال.
وبعد رحلة تعقب ورصد استمرت ست سنوات تمكن عضو مجلس إدارة فريق (عدسة البيئة الكويتية) عمر السيد عمر وهو أحد هواة التصوير والطيور من رصدها وتصويرها وتوثيقها في المنطقة ذاتها والتأكد من استقرار طيور (اللوه) على ذات السفينة رغم وجود العديد من السفن الغارقة هناك.
وقال السيد عمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن (اللوه) من الطيور البحرية التي تزور الكويت شتاء باعتبارها توفر البيئة المناسبة والغذاء لها في مختلف شواطئها وهي تصل بمجموعات كبيرة بالآلاف إلى جزيرة (أم النمل) وعلى شواطئ الجديليات والجهراء والصليبيخات لكن تجمعها على سفينة غارقة في (عشيرج) يعتبر أمرا فريدا ومختلفا.
وأشار إلى أن (اللوه) من الطيور البحرية التي تستطيع الغوص تحت الماء لغاية 45 مترا لتصطاد وتتغذى على الأسماك وهي ماهرة في الصيد وسريعة في الطيران وتعيش عل شكل مجموعات. (النهاية) ز ا ك / ا ع ب
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