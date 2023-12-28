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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يختتم البرنامج التدريبي (مبادئ التصوير الفوتوغرافي)

12/28/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- اختتم مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الخميس البرنامج التدريبي (مبادئ التصوير الفوتوغرافي) الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وأكد مقدم البرنامج رئيس قسم التصميم والتصوير في (كونا) مصطفى البدر لـ(كونا) أهمية تعرف العاملين في المجال الإعلامي والعلاقات العامة في المؤسسات على مبادئ التصوير الفوتوغرافي والاختلاف بين الكاميرات والعدسات بما يساعدهم في أداء مهامهم.
وبين البدر أن البرنامج تطرق إلى التعرف على أنواع الكاميرات والعدسات واستخداماتها ووظائف هذه الكاميرات والعدسات مشيرا إلى ان المشاركين في البرنامج قاموا ببعض التدريبات العملية وكذلك رحلة ميدانية للتصوير بهدف دمج التعلم النظري والعملي في البرنامج.
وتناول البرنامج التدريبي شرحا لبعض نظريات التصوير بالإضافة إلى التطبيقات على الكاميرا وشرح نظام التركيز فيها وكيفية استخدام الإضاءة في التصوير.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ح ع




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