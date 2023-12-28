استشهاد فلسطيني وإصابة 14 جراء عدوان للاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 14 اخرين بينهم صحفي برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس جراء اقتحامها مدن (طولكرم) و(جنين) و(نابلس) وبلدات أخرى بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشاب حازم قطاوي (23 عاما) استشهد اثر إصابته برصاص قوات الاحتلال بعد قيامها باقتحام عسكري كبير للمدينة من جميع مداخلها.
وأضافت أن 14 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بينهم صحفي تعرض لإصابة برصاص حي في ساقه اثناء تغطيته للاشتباكات التي وقعت في عدد من أحياء المدينة.
ومن جانبها قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية في بيان إن تسعة فلسطينيين اصيبوا اثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد مداهمتها بلدة (حلحول) شمال (الخليل).
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت محلا للصرافة في البلدة واستولت على محتوياته.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدن (جنين) و(طولكرم) و(نابلس) ودهمت محال للصرافة بعد تحطيم مداخلها ثم تفتيشها واتلاف محتوياتها وتزامنت عمليات الاقتحام بحملات اعتقالات لموظفين في المحال المستهدفة.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 313 منذ السابع من اكتوبر الماضي و521 شهيدا منذ بداية العام الجاري.(النهاية)
ن ق / م ع ا
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