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استشهاد فلسطيني وإصابة 14 جراء عدوان للاحتلال في الضفة الغربية

12/28/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 14 اخرين بينهم صحفي برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس جراء اقتحامها مدن (طولكرم) و(جنين) و(نابلس) وبلدات أخرى بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشاب حازم قطاوي (23 عاما) استشهد اثر إصابته برصاص قوات الاحتلال بعد قيامها باقتحام عسكري كبير للمدينة من جميع مداخلها.
وأضافت أن 14 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بينهم صحفي تعرض لإصابة برصاص حي في ساقه اثناء تغطيته للاشتباكات التي وقعت في عدد من أحياء المدينة.
ومن جانبها قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية في بيان إن تسعة فلسطينيين اصيبوا اثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد مداهمتها بلدة (حلحول) شمال (الخليل).
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت محلا للصرافة في البلدة واستولت على محتوياته.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدن (جنين) و(طولكرم) و(نابلس) ودهمت محال للصرافة بعد تحطيم مداخلها ثم تفتيشها واتلاف محتوياتها وتزامنت عمليات الاقتحام بحملات اعتقالات لموظفين في المحال المستهدفة.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 313 منذ السابع من اكتوبر الماضي و521 شهيدا منذ بداية العام الجاري.(النهاية)

ن ق / م ع ا




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