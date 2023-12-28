صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 6ر3 في المئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الخميس تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الثانية على التوالي بنسبة 6ر3 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7 ملايين برميل أي ما يعادل 233 ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن "الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في نوفمبر الماضي نسبة 9 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 4ر9 في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي".
وأضافت أن "إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في الشهر الماضي للمرة الاولى منذ خمسة أشهر بنسبة 5ر0 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 59ر2 مليون برميل يوميا".
وتابعت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 8ر0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتشكل نسبة 6ر94 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.
ووفقا للبيانات ظلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان اذ قفزت شحناتها للاخيرة بنسة 1ر18 في المئة عن العام السابق لتصل الى 11ر1 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة ب 974 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 9 في المئة عن العام السابق.
واحتلت قطر المركز الرابع بصادراتها النفطية لليابان التي بلغت 121 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بصادراتها التي بلغت 79 ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.(النهاية)
م ك / ح ع ا ب
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