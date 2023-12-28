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صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 6ر3 في المئة

12/28/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الخميس تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الثانية على التوالي بنسبة 6ر3 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7 ملايين برميل أي ما يعادل 233 ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن "الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في نوفمبر الماضي نسبة 9 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 4ر9 في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي".
وأضافت أن "إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في الشهر الماضي للمرة الاولى منذ خمسة أشهر بنسبة 5ر0 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 59ر2 مليون برميل يوميا".
وتابعت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 8ر0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتشكل نسبة 6ر94 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.
ووفقا للبيانات ظلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان اذ قفزت شحناتها للاخيرة بنسة 1ر18 في المئة عن العام السابق لتصل الى 11ر1 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة ب 974 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 9 في المئة عن العام السابق.
واحتلت قطر المركز الرابع بصادراتها النفطية لليابان التي بلغت 121 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بصادراتها التي بلغت 79 ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.(النهاية)

م ك / ح ع ا ب




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