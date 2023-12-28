غزة: الصحة تبحث مع الصليب الأحمر الإحتياجات العاجلة لسكان القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 كانون الأول (بترا)- أمجد الشوا- بحث وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف ابو الريش، اليوم الخميس ،مع وفد اللجنة الدولية الصليب الأحمر أهم الاحتياجات العاجلة وخطة الوزارة في زيادة السعة السريرية،نظرا ولاسيما مع استمرار العدوان الاسرائيلي وما ينجم عنه من اعداد هائلة من المصابين.
كما تم مناقشة آليات استلام الجثث من طرف الاحتلال والتي تخالف كل الأعراف ، حيث تم تسليم جثث مجهولة الهوية دون معرفة ظروف وتاريخ واماكن استشهادها وحرمان ذويهم من فرصة التعرف عليهم، إضافة لتأكيد ضرورة حماية المؤسسات الصحية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية وتأكيد ضرورة زيارة وتفقد المعتقلين لدى الاحتلال من الكوادر الطبية والانسانية والضغط من اجل الافراج عنهم.
وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/أغ/اص / س س
28/12/2023 12:12:31
MENAFN28122023000117011021ID1107664639
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