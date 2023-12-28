غزة: الصحة تبحث مع الصليب الأحمر الإحتياجات العاجلة لسكان القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الأول (بترا)- أمجد الشوا- بحث وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف ابو الريش، اليوم الخميس ،مع وفد اللجنة الدولية الصليب الأحمر أهم الاحتياجات العاجلة وخطة الوزارة في زيادة السعة السريرية،نظرا ولاسيما مع استمرار العدوان الاسرائيلي وما ينجم عنه من اعداد هائلة من المصابين.

كما تم مناقشة آليات استلام الجثث من طرف الاحتلال والتي تخالف كل الأعراف ، حيث تم تسليم جثث مجهولة الهوية دون معرفة ظروف وتاريخ واماكن استشهادها وحرمان ذويهم من فرصة التعرف عليهم، إضافة لتأكيد ضرورة حماية المؤسسات الصحية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية وتأكيد ضرورة زيارة وتفقد المعتقلين لدى الاحتلال من الكوادر الطبية والانسانية والضغط من اجل الافراج عنهم.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

أ ش/أغ/اص / س س

28/12/2023 12:12:31

