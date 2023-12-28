20 دولة تشارك باجتماع المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة المتجددة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا) - عقد في عمان اجتماع المكتب التنفيذي الـ13 للهيئة العربية للطاقة المتجددة، بمشاركة 20 دولة عربية شقيقة.

وثمن المشاركون دور الأردن في تحفيز التعاون العربي المشترك، تحقيقا للتكامل الاقتصادي العربي.

وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الخميس، صدر عن الاجتماع العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل المؤسسي القائم حاليا بالهيئة وتوسيع نشاطات الهيئة العربية للطاقة المتجددة، لتغطي كل الدول العربية لتبادل الخبرة والكفاءات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر.

وتقرر بالأغلبية، استحداث مكتب إقليمي للهيئة في سوريا وعقد المنتدى العربي التاسع في دولة الجزائر الشقيقة بالفترة من 5 - 7 تشرين الثاني 2024، ودعوة المستثمرين العرب إلى فتح مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية فيها، إضافة إلى موقع الأردن المحوري والاستراتيجي بقلب الدول العربية حيث أن السيارات الكهربائية عليها إقبال عالمي وستحل محل السيارات التقليدية التي تعمل على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية إلى أكثر من 350 مليون سيارة بالعام 2025.

وتعتبر الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط بالإقبال على السيارات الكهربائية وتجهيز البنيه التحية لها، من محطات شحن متطورة باستخدام الطاقة الشمسية.

وتقرر كذلك عمل شبكة متخصصة بالعلماء والباحثين العرب، وتصنيف الشركات العاملة بالقطاع، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بالدول العربية.

وأوصى الاجتماع بالعمل على تعميق التعاون العربي المشترك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستثمار الجامعات بالدول العربية وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية لتحفيز المواطنين والمبدعين في النهضة الاقتصادية والصناعية والأنماط الزراعية المبتكرة، لتحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمائي والتحويلات اللازمة من الاستهلاك إلى إيجاد صناعات أصلية بالوطن العربي، للمساهمة في الإعتماد على الذات وتغيير الأنماط والسلوكيات السلبيه إلى إيجابية تجاه التنمية المستدامة للجميع، وذلك بتطبيق مفهوم المواطن المستدام.

كما تقرر إلغاء اللجنة التوجيهية العليا بالهيئة، لتجنب الازدواجية بين مهام الهيئة والانتقال إلى العمل المحوكم المرن.

وتم التصويت بالإجماع، على إضافة كل من المهندسة هالة زواتي من الأردن، والمهندس عزيز رباح من المملكة المغربية، بمجلس الحكماء بالهيئة تكريما لجهودهم في دعم مسيرة الهيئة العربية للطاقة المتجددة.

وتم إطلاق مبادرة الجامعات الخضراء والتحضير لأول سباق للسيارات الشمسية العربية في ولاية ادرار، باستضافة جامعة ادرار بالجزائر الشقيقة.

وثمن الوفد الفلسطيني مواقف الأردن المشرفة في دعم الأخوه والأشقاء بحقهم في تقرير المصير وضرروة وقف حرب الإبادة في غزة، وتم تقديم هدية للهيئة العربية للطاقة المتجددة (لوحة القدس) كرمز محبة وسلام لكل العالم.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

28/12/2023 12:09:05

