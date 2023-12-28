السفير ابو رمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس التونسي

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 28 كانون الأول(بترا)- قدم السفير عبدالله ابو رمان، امس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التونسية، خلال مراسم جرت في قصر قرطاج في العاصمة تونس.

ونقل السفير ابو رمان تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وتمنياته للشعب التونسي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

من جهته، طلب الرئيس سعيد نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما أبدى اهتمام الحكومة التونسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار ومستشار الرئيس التونسي للشؤون الدبلوماسية.

--(بترا)

ص خ/ أ أ / س س

28/12/2023 10:58:02