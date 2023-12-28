ارتفاع النفط وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة"رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.

فيما تراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

28/12/2023 09:55:32