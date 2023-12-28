المجوهرات ومحضرات الصيدلة تتصدر سلم الصادرات الوطنية خلال 10 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- تصدرت الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة سلم الصادرات الوطنية للمملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات 71.2 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.8 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 12.3 بالمئة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام إلى نحو 671 مليون دينار، مقارنة مع 392 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات محضرات الصيدلة حوالي 414 مليون دينار، مقابل 337 مليونا لذات الفترة من العام الماضي، أما عن المواد الأخرى فبلغت قيمتها 2.795 مليار دينار، مقارنة مع 2.489 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وفقا للمعطيات الإحصائية، فقد انخفضت نسب الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الأول لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 13.1 بالمئة، الأسمدة بنسبة 15.1 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 37.1 بالمئة، والفوسفات بنسبة 23.4 بالمئة.

ووصلت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر تشرين الأول للعام الحالي، ما يقارب 1.122 مليار دينار، مقابل 1.291 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 829 مليون دينار، مقارنة مع 977 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام حتى نهاية شهر تشرين الأول لهذا العام نحو 568 مليون دينار، مقارنة مع 903 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 511 مليون دينار، مقارنة مع 667 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.1 بالمئة، لتبلغ 6.910 مليار دينار، مقارنة مع 7.056 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

--(بترا)

و ر/أ م / س س

28/12/2023 09:53:06