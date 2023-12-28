عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة غارات على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الأول (بترا)- استشهد عشرات الفلسطنيين وجرح آخرون، جلهم من الأطفال والنساء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيليةالحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وذكرت مصادر فلسطينية، إن قصفا إسرائيليا على دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددا من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

واضافت المصادر إلى استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، مساء أمس الأربعاء، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيداً.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وارتكب جيش الاحتلال 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

28/12/2023 08:57:43