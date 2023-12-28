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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجندي خلال معارك في غزة

12/28/2023 4:25:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابطين وجندي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 501 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
28/12/2023 08:34:56

MENAFN28122023000117011021ID1107664633

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