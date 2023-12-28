جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجندي خلال معارك في غزة
التاريخ
12/28/2023 4:25:09 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابطين وجندي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 501 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
28/12/2023 08:34:56
MENAFN28122023000117011021ID1107664633
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