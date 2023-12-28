محاضرة بمناسبة أعياد الميلاد في رابطة الكتاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول(بترا)– نظمت جمعية الثقافة الفلسفية بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين، مساء أمس الأربعاء، في مقر الرابطة باللويبدة، ندوة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، تحت عنوان: "المسيح عليه السلام: مقدمات الظهور والشخصية".

وشارك في الندوة استاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية، الدكتور جورج الفار، والباحث الأكاديمي فادي مسامرة، وأدارها الدكتور عامر الحافي.

وفي ورقته التي حملت عنوان "العوامل التي مهدت لظهور المسيح"، قال الفار أنه يطرح تصوراته حول عوامل ظهور السيد المسيح من جانب أكاديمي، مضيفا "كل الشخصيات التاريخية، ساعدت الظروف وتهيأت لظهورهم، وكل شخصية لم تخرج من الفراغ بل تجسدت في التاريخ والجغرافيا وفي الواقع".

وتطرق الفار إلى مجموعة من العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والظروف الخاصة التي تهيئت لظهور السيد المسيح، منها الانقسامات الكبرى في اليهودية في القرن الأول ما قبل ظهور السيد المسيح.

فيما ربط مسامرة في ورقته التي حملت عنوان "شخصية المسيح"، مناسبة عيد الميلاد مع ما يجري في قطاع غزة من قتل وإبادة جماعية بحق المستضعفين الفلسطينيين، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وبين مسامرة أن السيد المسيح اختار التضحية بنفسه دفاعاً عن من ظلموا في الأرض، من أجل خلاصهم، وهي قصة وعبرة تتناقلها الأجيال المؤمنة به وبقضيته وفكرته، مشيراً إلى أن ما يحدث في قطاع غزة حالياً هو مشابه لما قام به السيد المسيح، من وجود أشخاص يدافعون عن أرضهم وعن حياتهم وعن المستضعفين وعن الإنسانية.

--(بترا)

م خ /اص / س س

28/12/2023 08:34:00