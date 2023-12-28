المخرج محمد سامى لـ اليوم السابع: أحضر لفيلم جديد بطولة عمرو سعد

MENAFN - Youm7) كشف المخرج محمد سامي عن عودته إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ قدم آخر أفلامه "تصبح على خير" عام 2017، قائلًا لـ "اليوم السابع" إنه الآن في مرحلة التحضيرات لفيلم جديد من تأليفه هو ومهاب طارق، وبطولة عمرو سعد.

وعن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" أوضح: "هو مشروع شوية بنتكلم فيه وشوية لا، لسة مافيش حاجة رسمي".

فيلم "تصبح على خير" بطولة تامر حسنى، نور اللبنانية، مي عمر، درة، محمود البزاوي، عمر زهران، غادة فلفل، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر أعمال محمد سامي مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وهو من بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أما الفنان عمرو سعد فكانت آخر أعماله فيلم "المعزة" للمخرجة إيلاريا بوريللي، الذي عرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.



