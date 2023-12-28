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يعرض رقصتها الشهيرة.. تمثال لشاكيرا في مسقط رأسها

12/28/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت النجمة العالمية شاكيرا من خلال حسابها علي موقع
"إنستجرام" صور لتمثال لها في مسقط رأسها كما تضمنت الصور والديها وإخوتها مع عمدة بارانكويلا في موقع التمثال الجديد في مسقط رأسها في بارانكيا بكولومبيا.







شاكيرا






وكتبت شاكيرا: "يسعدني أن أشارك هذا مع والديَّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها".







شاكيرا




ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي الذي صممه الفنان الكولومبي جينو ماركيز بدعم من طلاب وخريجي مدرسة المنطقة للفنون، 6.5 متر، وهو يعرض حركة رقصة شاكيرا (46 عامًا) من فيديو كليب أغنيتها Hips Don't Lie لعام 2005.











وعلقت شاكيرا على الإهداء المرفق بالتمثال والذي يذكر تفاصيل حول حياتها وتكريما لها لتأثيرها على الموسيقى، قائلة: "هذا كثير على قلبي الصغير".

وقبل التمثال الجديد، كرمت "سبوتيفاي" شاكيرا، وهي الفنانة اللاتينية الأكثر استماعا في تاريخ "سبوتيفاي"، بيومها الخاص في 29 سبتمبر.





وعلي جانب آخر توصلت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا إلى اتفاق مع المدعين العامين الإسبان لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، بينما كانت محاكمتها على وشك البدء، حيث دفعت المغنية غرامة قدرها 7.5 مليون يورو، وكان المدعوون يريدون سجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23.8 مليون يورو إذا ثبتت إدانتها



وكانت قد واجهت شاكيرا إدعاءات بالاحتيال الضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو من محكمة برشلونة، ونفت شاكيرا، ارتكاب أي مخالفات مرارًا وتكرارًا، وأنها استقرت "مع مصلحة أطفالها".



وقالت في بيان مطول إن أطفالها "لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة"، وكانت قد رفضت شاكيرا في السابق صفقة عرضتها النيابة العامة، واختار بدلاً من ذلك المثول للمحاكمة.












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