منى زكي تواصل دعمها للقضية الفلسطينية عبر حسابها على إنستجرام

MENAFN - Youm7) تعد النجمة منى زكي ، من النجمات الداعمات للقضية الفلسطينية منذ بداية انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية وقتلهم، وتحاول إيصال كل ما يحدث من انتهاكات للفلسطينيين للعالم و إيصال صوتهم من خلال نشر كل الصور والفيديوهات عبر حساباتها على السوشيال ميديا حتى يومنا هذا.

وظلت النجمة منى زكي

مهمومة بالقضية الفلسطينية، وتدعم الفلسطينيين بشكل كبير وتنشر صور و فيديوهات عبر حسابها على إنستجرام كما تتحدث عن ما يجرى خلال التكريمات التي حصلت عليها عن مسلسلها "تحت الوصاية".

وفازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، من حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، الذى أقيم السبت الماضى.

كما فاز أيضا الفنان محمد دياب بجائزة من الحفل عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، بإلإضافة إلى فوز الفنان رشدى الشامى بجائزة عن شخصية "عم ربيع" فى نفس المسلسل.

مسلسل "تحت الوصاية" عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي، حول أرملة وأم لطفلين تدعى «حنان»، تضطر لترك مدينتها والانتقال لمدينة أخرى بعد وفاة زوجها للبحث عن باب رزق كي تتمكن من إعالة أسرتها، وتتوالى الأحداث بأن تجد "حنان" نفسها مضطرة للعمل في مهنة صيد السمك حتى تتمكن من الإنفاق على أبنائها الصغار، ومن ثم تبدأ مواجهة الأزمات المفاجئة التي تقع في طريقها.