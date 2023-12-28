منى زكي تواصل دعمها للقضية الفلسطينية عبر حسابها على إنستجرام

(MENAFN
- Youm7) تعد النجمة منى زكي ، من النجمات الداعمات للقضية الفلسطينية منذ بداية انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية وقتلهم، وتحاول إيصال كل ما يحدث من انتهاكات للفلسطينيين للعالم و إيصال صوتهم من خلال نشر كل الصور والفيديوهات عبر حساباتها على السوشيال ميديا حتى يومنا هذا.
وظلت النجمة منى زكي
مهمومة بالقضية الفلسطينية، وتدعم الفلسطينيين بشكل كبير وتنشر صور و فيديوهات عبر حسابها على إنستجرام كما تتحدث عن ما يجرى خلال التكريمات التي حصلت عليها عن مسلسلها "تحت الوصاية".
وفازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، من حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، الذى أقيم السبت الماضى.
كما فاز أيضا الفنان محمد دياب بجائزة من الحفل عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، بإلإضافة إلى فوز الفنان رشدى الشامى بجائزة عن شخصية "عم ربيع" فى نفس المسلسل.
مسلسل "تحت الوصاية" عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين.
وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي، حول أرملة وأم لطفلين تدعى «حنان»، تضطر لترك مدينتها والانتقال لمدينة أخرى بعد وفاة زوجها للبحث عن باب رزق كي تتمكن من إعالة أسرتها، وتتوالى الأحداث بأن تجد "حنان" نفسها مضطرة للعمل في مهنة صيد السمك حتى تتمكن من الإنفاق على أبنائها الصغار، ومن ثم تبدأ مواجهة الأزمات المفاجئة التي تقع في طريقها.
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