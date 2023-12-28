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وفاة الممثل الهندى فيجاياكانث بعد صراع مع المرض

12/28/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Youm7) توفي الزعيم المؤسس
للحزب الهندى DMDK والممثل الشهير فيجاياكانث في تشيناي اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، وأعلن الحزب من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع التغريدات
X أن فيجاياكانث تم إدخاله إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد أن اشتكى من مشاكل في التنفس، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ndtv "، تم نقل جثته إلى مقر إقامته وسيتم نقله إلى مكتب DMDK قريبًا.

في نوفمبر الماضى، تم إدخال فيجاياكانث إلى المستشفى في تشيناي بسبب تدهور حالته الصحية، وكان يعاني من السعال وألم في الحلق، وبقي تحت ملاحظة الأطباء لمدة 14 يوما.


فيجاياكانث


تتميز حياة فيجاياكانث، المعروفة على نطاق واسع باسم "الكابتن"، بمسيرة مهنية ناجحة في صناعة السينما التاميلية، حيث ظهر في 154 فيلما قبل أن يخوض غمار السياسة.

أثناء توليه منصبًا في Nadigar Sangam (المعروف رسميًا باسم جمعية فناني جنوب الهند (SIAA))، أحدث فيجاياكانث تغييرات ثورية في صناعة السينما الجنوبية، كما أسس شركة Desiya Murpokku Dravida Kazgam في عام 2005.

وفي عام 2006، تنافس الحزب الديمقراطي على جميع مقاعد المجلس وحصل على نسبة ضئيلة بلغت 10 في المائة من إجمالي الأصوات، ومع ذلك، لم يخرج أي من مرشحي الحزب، باستثناء الزعيم المؤسس، إلى الجانب الفائز.

شغل فيجاياكانث منصب زعيم المعارضة في جمعية تاميل نادو من 2011 إلى 2016، وبسبب الاختلافات في الرأي، قطع DMDK العلاقات مع AIADMK، مما أدى إلى استقالات جماعية لـ DMDK MLAs.

وبذلك فقد الحزب مكانته كحزب المعارضة الرئيسي، وشغل منصب عضو في الجمعية التشريعية مرتين، ممثلاً دائرتي فيروداتشالام وريشيفانديام.









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