التحضيرات النهائية لألبوم عمرو دياب الجديد مكانك قبل طرحه اليوم.. صورة

MENAFN - Youm7) يستعد النجم عمرو دياب اليوم الخميس لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مكانك"، وهو مكون من 12 أغنية مختلفة بواقع أغنية كل ساعة بداية من الساعة 12 ظهر اليوم.

ونشر الهضبة عمرو دياب صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل طرحها اليوم، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".

كواليس ألبوم عمرو دياب

يمثل

الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا .

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.