طريقة عمل شرائح اللحم بالخضراوات.. أكلة لذيذة وتنفع للغداء والعشاء

MENAFN - Youm7) شرائح اللحم من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، كما تعتبر من الوجبات التي يمكن تحضيرها بمكوناتمن الخضروات وتعتبر من الأطعمة اللذيذة، لذا نستعرض فى هذا التقرير،طريقة عملشرائح اللحم بالخضروات على طريقة الشيف مي صيام.

شرائح البفتيك





طريقة عمل شرائح اللحم بالخضار: المكونات:

نصف كيلو شرائح بفتيك.

2 بصل.

خضار مشكل.

ملعقتين دقيق.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان مطحون.

زبدة.

طريقة تحضير البفتيك بالخضار:

قطعي البصل جوليان لشرائح ويشوح في قليل من الزيت حتي يصبح ذهبي اللون.

ثم ضيفي الخضار المشكل ويقلب جيداً مع البصل.

ثم ضيفي الدقيق مع التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً.

ثم حضري مقلاه وشوحي فيها شرائح اللحم في زبدة وفلفل أسود وحبهان مطحون وزيت حتي يحصل على لون من كل الجوانب.

ثم ضيفي الخضار والملح على اللحم



ثم ضعي الماء المغلي حتي يغطي الخضار واللحم ويترك لينضج، ثم يقدم مع الأرز أو باقي الأطباق على حسب الرغبة.



