طريقة عمل شرائح اللحم بالخضراوات.. أكلة لذيذة وتنفع للغداء والعشاء

(MENAFN
- Youm7) شرائح اللحم من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، كما تعتبر من الوجبات التي يمكن تحضيرها بمكونات
من الخضروات وتعتبر من الأطعمة اللذيذة، لذا نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل
شرائح اللحم بالخضروات على طريقة الشيف مي صيام.
شرائح البفتيك
طريقة عمل شرائح اللحم بالخضار: المكونات:
نصف كيلو شرائح بفتيك.
2 بصل.
خضار مشكل.
ملعقتين دقيق.
ملح.
فلفل أسود.
حبهان مطحون.
زبدة.
طريقة تحضير البفتيك بالخضار:
قطعي البصل جوليان لشرائح ويشوح في قليل من الزيت حتي يصبح ذهبي اللون.
ثم ضيفي الخضار المشكل ويقلب جيداً مع البصل.
ثم ضيفي الدقيق مع التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً.
ثم حضري مقلاه وشوحي فيها شرائح اللحم في زبدة وفلفل أسود وحبهان مطحون وزيت حتي يحصل على لون من كل الجوانب.
ثم ضيفي الخضار والملح على اللحم
ثم ضعي الماء المغلي حتي يغطي الخضار واللحم ويترك لينضج، ثم يقدم مع الأرز أو باقي الأطباق على حسب الرغبة.
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