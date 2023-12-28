أطعمة ومشروبات تساعدك على الشعور بالدفء.. موجودة فى بيتك

MENAFN - Youm7) تقلب الطقس وانخفاض درجة الحرارة وسقوط الأمطار بين الحين والآخر، يجعل الشخص يبحث عن وسائل مختلفة تساعده على الشعور بالدفء، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى، أطعمة ومشروبات تساعد على الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع " hvrxsolutions".





أطعمة ومشروبات تساعد على الشعور بالدفءالموز

تحتوى فاكهة الموز على نسبة عالية من فيتامين ب والمغنيسيوم، الذى يساعد على عمل الغدد الدرقية والكظرية بشكل صحيح، ما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، كما يعمل الموز على تحسين الحالة المزاجية والذاكرة وغيرها من الفوائد.





الزنجبيل

ينصح بتحضير مشروب الزنجبيل الساخن، الذى يساعد على الشعور بالدفء، كما أنه مفيد لصحة الجهاز الهضمى ويحفز توليد الحرارة، ويساعد الجسم على الشعور بالدفء بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى.





الشوفان

ينصح بتحضير وجبة ساخنة مكونة من

الشوفان ، والذى يعد مصدرا كبيرا للحبوب الكاملة والألياف، حيث يساعد على تحسين نسبة الكوليسترول فى الجسم ويؤدى للشعور بالشبع والدفء لفترة طويلة.





فنجان قهوة

تحتوى القهوة على الكافيين، الذى يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، وبالتالى تؤدى للشعور بالدفء.





البطاطا الساخنة

ترفع البطاطا الساخنة درجة حرارة الجسم، كما تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف، كما أشارت الأبحاث العلمية إلى أن البطاطا مفيدة أيضًا لصحة العين.





الماء

يساعد شرب الماء على الشعور بالدفء، حيث يحافظ الماء على عمل الجسم فى أفضل حالة وتنظيم درجة الحرارة الداخلية، بينما يؤدى الجفاف إلى انخفاض درجة الحرارة.

الشعور بالدفءطرق للشعور بالدفء