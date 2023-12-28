أطعمة ومشروبات تساعدك على الشعور بالدفء.. موجودة فى بيتك

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- Youm7) تقلب الطقس وانخفاض درجة الحرارة وسقوط الأمطار بين الحين والآخر، يجعل الشخص يبحث عن وسائل مختلفة تساعده على الشعور بالدفء، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى، أطعمة ومشروبات تساعد على الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع " hvrxsolutions".
أطعمة ومشروبات تساعد على الشعور بالدفء
الموز
تحتوى فاكهة الموز على نسبة عالية من فيتامين ب والمغنيسيوم، الذى يساعد على عمل الغدد الدرقية والكظرية بشكل صحيح، ما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، كما يعمل الموز على تحسين الحالة المزاجية والذاكرة وغيرها من الفوائد.
الزنجبيل
ينصح بتحضير مشروب الزنجبيل الساخن، الذى يساعد على الشعور بالدفء، كما أنه مفيد لصحة الجهاز الهضمى ويحفز توليد الحرارة، ويساعد الجسم على الشعور بالدفء بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى.
الشوفان
ينصح بتحضير وجبة ساخنة مكونة من
الشوفان ، والذى يعد مصدرا كبيرا للحبوب الكاملة والألياف، حيث يساعد على تحسين نسبة الكوليسترول فى الجسم ويؤدى للشعور بالشبع والدفء لفترة طويلة.
فنجان قهوة
تحتوى القهوة على الكافيين، الذى يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، وبالتالى تؤدى للشعور بالدفء.
البطاطا الساخنة
ترفع البطاطا الساخنة درجة حرارة الجسم، كما تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف، كما أشارت الأبحاث العلمية إلى أن البطاطا مفيدة أيضًا لصحة العين.
الماء
يساعد شرب الماء على الشعور بالدفء، حيث يحافظ الماء على عمل الجسم فى أفضل حالة وتنظيم درجة الحرارة الداخلية، بينما يؤدى الجفاف إلى انخفاض درجة الحرارة.
الشعور بالدفء
طرق للشعور بالدفء
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