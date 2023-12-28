فريق بحثى يكتشف مقبرة تحت الماء فى كوبا.. بالصدفة

MENAFN - Youm7) اكتشف فريق بحثي فى كوباما يشبه "مقبرة تحت الماء" عند سفح كاستيلو ديل مورو سان بيدرو دي لا روكا، عند مدخل خليج سانتياجو دي كوبا ، حسبما ذكرت صحيفة سييرا مايسترا الرسمية في تلك المقاطعة.

مقبرة فى كوبا





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم هذا الاكتشاف من قبل المركز الإقليمي لإدارة وإدارة التراث الطبيعي والثقافي للمياه

(CUBASUB)، ومقره في سانتياجو دي كوبا، ويرأسه الخبير خيسوس فيسنتي جونزاليس دياز.

وأكد الخبير الكوبى أن المقبرة تقع على عمق 10 أمتار في المنطقة الشرقية والمعروفة باسم بوكا ديل مورو ، حيث يلتقى البحر بأراضى القلعة والتي أعلنتها اليونسكو موقعا للتراث العالمى قبل 26 عاما.

وفي المقبرة الغريبة المغمورة بالمياه، يوجد العشرات من الأمفورات، وهى اوانى فخارية، التي تُرمى هناك مع رماد الموتى، بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت في القاع أيضا مدافع من فترة الاستعمار الاسبان ، وتم العثور على هذه القطع بعد غمرها منذ قرن على الأقل.

وأكد الخبير أنه تم العثور أيضا على مدافع قديمة مملوءة بالخرسانة، وعجلات حمل الأسلحة "عربات قطع المدفعية" والرصاص والمعدات المختلفة، بالإضافة الى العثور على الامفورات الجنائزية، مشيرا إلى أنه فى الأساس كان هدف النزول تحت الماء فى هذه المنطقة البحث عن كابلات تعود الى القرن التاسع عشر، ولكن بالصدفة تم العثور على هذه المقبرة.







