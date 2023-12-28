فريق بحثى يكتشف مقبرة تحت الماء فى كوبا.. بالصدفة

(MENAFN
- Youm7) اكتشف فريق بحثي فى كوبا
ما يشبه "مقبرة تحت الماء" عند سفح كاستيلو ديل مورو سان بيدرو دي لا روكا، عند مدخل خليج سانتياجو دي كوبا ، حسبما ذكرت صحيفة سييرا مايسترا الرسمية في تلك المقاطعة.
مقبرة فى كوبا
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم هذا الاكتشاف من قبل المركز الإقليمي لإدارة وإدارة التراث الطبيعي والثقافي للمياه
(CUBASUB)، ومقره في سانتياجو دي كوبا، ويرأسه الخبير خيسوس فيسنتي جونزاليس دياز.
وأكد الخبير الكوبى أن المقبرة تقع على عمق 10 أمتار في المنطقة الشرقية والمعروفة باسم بوكا ديل مورو ، حيث يلتقى البحر بأراضى القلعة والتي أعلنتها اليونسكو موقعا للتراث العالمى قبل 26 عاما.
وفي المقبرة الغريبة المغمورة بالمياه، يوجد العشرات من الأمفورات، وهى اوانى فخارية، التي تُرمى هناك مع رماد الموتى، بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت في القاع أيضا مدافع من فترة الاستعمار الاسبان ، وتم العثور على هذه القطع بعد غمرها منذ قرن على الأقل.
وأكد الخبير أنه تم العثور أيضا على مدافع قديمة مملوءة بالخرسانة، وعجلات حمل الأسلحة "عربات قطع المدفعية" والرصاص والمعدات المختلفة، بالإضافة الى العثور على الامفورات الجنائزية، مشيرا إلى أنه فى الأساس كان هدف النزول تحت الماء فى هذه المنطقة البحث عن كابلات تعود الى القرن التاسع عشر، ولكن بالصدفة تم العثور على هذه المقبرة.
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