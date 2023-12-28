جوابات الأطفال لبابا نويل.. اكتشف مصير أمانيهم للعام المقبل

(MENAFN
- Youm7) يرسل الأطفال عند اقتراب رأس السنة، الكثير من الخطابات التي كتبوا فيها أمانيهم التي يحلمون بتحقيقها في العام المقبل، والتي يعتقدون أن سانتا كلوز أو بابا نويل يحملها ليحققها لهم، ولكن أين مصير هذه الرسائل؟
كل عام، يرسل ملايين الأطفال رسائل إلى سانتا كلوز يطلبون فيها هدايا عيد الميلاد، عن طريق خدمة بريد الولايات المتحدة، وبدأت هذه الخدمة في تلقي رسائل إلى سانتا منذ أكثر من 100 عام، وفي عام 1912، سمح مدير مكتب البريد العام فرانك هيتشكوك للعاملين في البريد والمواطنين العاديين بالرد على هذه الرسائل، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
رسالة
وعندما ازدادت عدد الرسائل، جندت خدمة البريد المنظمات والشركات الخيرية لكتابة الردود وحتى اختيار إرسال الهدايا التي طلبها الأطفال.
وفي عام 2017، أصبحت عملية سانتا رقمية في سبع مدن، وانتشرت على مستوى البلاد لأول مرة في عام 2020. ويمكن تصفح الرسائل على موقع USPS الرسمي ، واختيار الرسالة التي يريدون الرد عليها بملاحظة أو هدية، وإحضار ردهم إلى مكتب بريد للتسليم في مكتب بريد مشارك.
رسائل الأطفال لسانتا كلوز
ومن خلال الرسائل المرسلة من سانتا، يمكن لأي شخص في حياة الطفل إرسال رد للطفل وإذا كان الطفل هو من يرسل رسالة إلى سانتا، يمكنه كتابة رد باسم سانتا بنفسه ويطلب من خدمة البريد الأمريكية تسليمها كما لو أنها جاءت من القطب الشمالي، مع استكمالها بختم بريدي خاص بالقطب الشمالي.
رسائل الأطفال لبابا نويل
ولن يتم إرسال الخطاب الموجه ببساطة إلى "سانتا، القطب الشمالي" إلى مدير مكتب البريد في أنكوراج، ألاسكا. وسينتهي به الأمر في منطقة افتراضية للبريد بدون عنوان كامل ثم يتم فرزه مرة أخرى في برنامج عملية سانتا، حيث يمكن لعامل البريد أو أحد أفراد الجمهور الرد عليها.
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