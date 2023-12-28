جوابات الأطفال لبابا نويل.. اكتشف مصير أمانيهم للعام المقبل

MENAFN - Youm7) يرسل الأطفال عند اقتراب رأس السنة، الكثير من الخطابات التي كتبوا فيها أمانيهم التي يحلمون بتحقيقها في العام المقبل، والتي يعتقدون أن سانتا كلوز أو بابا نويل يحملها ليحققها لهم، ولكن أين مصير هذه الرسائل؟



كل عام، يرسل ملايين الأطفال رسائل إلى سانتا كلوز يطلبون فيها هدايا عيد الميلاد، عن طريق خدمة بريد الولايات المتحدة، وبدأت هذه الخدمة في تلقي رسائل إلى سانتا منذ أكثر من 100 عام، وفي عام 1912، سمح مدير مكتب البريد العام فرانك هيتشكوك للعاملين في البريد والمواطنين العاديين بالرد على هذه الرسائل، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

رسالة

وعندما ازدادت عدد الرسائل، جندت خدمة البريد المنظمات والشركات الخيرية لكتابة الردود وحتى اختيار إرسال الهدايا التي طلبها الأطفال.

وفي عام 2017، أصبحت عملية سانتا رقمية في سبع مدن، وانتشرت على مستوى البلاد لأول مرة في عام 2020. ويمكن تصفح الرسائل على موقع USPS الرسمي ، واختيار الرسالة التي يريدون الرد عليها بملاحظة أو هدية، وإحضار ردهم إلى مكتب بريد للتسليم في مكتب بريد مشارك.

رسائل الأطفال لسانتا كلوز

ومن خلال الرسائل المرسلة من سانتا، يمكن لأي شخص في حياة الطفل إرسال رد للطفل وإذا كان الطفل هو من يرسل رسالة إلى سانتا، يمكنه كتابة رد باسم سانتا بنفسه ويطلب من خدمة البريد الأمريكية تسليمها كما لو أنها جاءت من القطب الشمالي، مع استكمالها بختم بريدي خاص بالقطب الشمالي.

رسائل الأطفال لبابا نويل

ولن يتم إرسال الخطاب الموجه ببساطة إلى "سانتا، القطب الشمالي" إلى مدير مكتب البريد في أنكوراج، ألاسكا. وسينتهي به الأمر في منطقة افتراضية للبريد بدون عنوان كامل ثم يتم فرزه مرة أخرى في برنامج عملية سانتا، حيث يمكن لعامل البريد أو أحد أفراد الجمهور الرد عليها.