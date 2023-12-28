أسعار عمرة رجب.. تتراوح بين 31 ألف جنيه للاقتصادي و67 ألفا للخمس نجوم

MENAFN - Youm7) طرحت شركات السياحة برامج العمرة لشهر رجب موسم 1445 هجريًا / 2024 ميلاديًا، والتي تتراوح ما بين فئة الاقتصادي والخمس نجوم، حيث تختلف الأسعار بناء على مدى قرب الفنادق من الحرمين الشريفين وعدد الليالي والغرف سواء كانت ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.

وجاءت أسعار الخمس نجوم لتتراوح ما بين 67 ألف للغرفة الثنائي، و59 ألف للغرفة الثلاثي، و54 ألف للغرفة الرباعي، وتشمل وجبة الإفطار فقط، وتتضمن تذكرة الطيران وكافة الانتقالات.

أما أسعار الاقتصادي فتتراوح ما بين 31 ألف للغرفة الرباعي، و36 ألف للغرفة الثنائي، وبدون وجبات، وتتضمن أيضًا تذكرة الطيران وكافة الانتقالات.

وسبق واعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

وتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

وقد تضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد واجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنه 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.

وورد بالضوابط أيضاً ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وتضمنت الضوابط أيضاً بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

وقد اختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.







