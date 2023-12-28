شركة التعمير لخدمات الصيانة تتولى صيانة ونظافة 533 عمارة بالإسكان الاجتماعي

(MENAFN
- Youm7) أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر ، أن الشركة تشرف على أعمال الصيانة والنظافة الدورية من خلال قطاع شمال "الدقهلية ودمياط" لمواقع ومكونات 533 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة الدقهلية.
وأوضح "حسن"، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل 127 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع (1 – 2 – 3 – 4) بمدينة جمصة، و391 عمارة بموقع الشيخ زايد، و15 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع ( المطرية – بني عبيد – أجا – صهرجت – نبروه).
وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، وألأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.
أعمال الصيانة والنظافة الدورية
أعمال الصيانة الدورية
صيانة ونظافة عمارات الإسكان الاجتماعي
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