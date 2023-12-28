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شركة التعمير لخدمات الصيانة تتولى صيانة ونظافة 533 عمارة بالإسكان الاجتماعي

12/28/2023 4:24:47 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر ، أن الشركة تشرف على أعمال الصيانة والنظافة الدورية من خلال قطاع شمال "الدقهلية ودمياط" لمواقع ومكونات 533 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة الدقهلية.
وأوضح "حسن"، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل 127 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع (1 – 2 – 3 – 4) بمدينة جمصة، و391 عمارة بموقع الشيخ زايد، و15 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع ( المطرية – بني عبيد – أجا – صهرجت – نبروه).
وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، وألأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.





أعمال الصيانة والنظافة الدورية




أعمال الصيانة الدورية



صيانة ونظافة عمارات الإسكان الاجتماعي








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