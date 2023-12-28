البورصة تلغي 543 عملية على شركة موبكو.. واستمرار صعود السهم بنسبة 575%

(MENAFN
- Youm7) قررت البورصة المصرية ، إلغاء عدد 543 عملية والمنفذة بجلسة اليوم الخميس، على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.
ويأتي ذلك في حين استمر ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بنسبة 575% خلال أول ساعة من جلسة تداول اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى 67.5 جنيه بحجم تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 390.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 8816 عملية، ليرتفع رأس المال السوقي للشركة إلى 140.3 مليار جنيه لتصبح أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية بعد البنك التجاري الدولي، الذي وصلت قميته السوقية إلى 218.9 مليار جنيه.
وكانت لجنة العمليات بالبورصة، قد قررت أمس الأربعاء، رفع الإيقاف عن سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عقب اندماجها مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة -غير مقيدة)، على أن يكون سعر الفتح للسهم في أول يوم تداول اليوم الخميس، هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.
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