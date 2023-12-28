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البورصة تلغي 543 عملية على شركة موبكو.. واستمرار صعود السهم بنسبة 575%

12/28/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Youm7) قررت البورصة المصرية ، إلغاء عدد 543 عملية والمنفذة بجلسة اليوم الخميس، على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.



ويأتي ذلك في حين استمر ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بنسبة 575% خلال أول ساعة من جلسة تداول اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى 67.5 جنيه بحجم تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 390.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 8816 عملية، ليرتفع رأس المال السوقي للشركة إلى 140.3 مليار جنيه لتصبح أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية بعد البنك التجاري الدولي، الذي وصلت قميته السوقية إلى 218.9 مليار جنيه.



وكانت لجنة العمليات بالبورصة، قد قررت أمس الأربعاء، رفع الإيقاف عن سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عقب اندماجها مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة -غير مقيدة)، على أن يكون سعر الفتح للسهم في أول يوم تداول اليوم الخميس، هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.












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