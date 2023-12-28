التنمية الثقافية يستعد لحفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم

(MENAFN
- Youm7) يجرى قطاع صندوق التنمية الثقافية، استعدادته لحفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، التى ينظمها القطاع بالتعاون مع جمعية البلد اليوم وقام الصندوق بوضع اللمسات النهائية لبرنامج وتجهيزات حفل ختام المسابقة، الذى تقرر إقامته فى السابعة من مساء غد الجمعة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
وقالت الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، إن الاجتماع تضمن أيضا التجهيزات اللازمة لإقامة معرض للفن التشكيلي، سيقام على هامش الحفل، لعرض مجموعة من الأعمال للموهوبين من أبنائنا المشاركين فى المسابقة من ذوى الهمم فى فرع الفن التشكيلى هذا العام، وذلك فى بهو المسرح الصغير .
يشار إلى أنه أقيمت المسابقة فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد الدينى، لكل أنواع الإعاقات، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092) مشتركا، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفى الغناء الجماعي (11) فريقا، وفى الغناء الفردي (39) مشتركا، وفى الانشاد الديني (17) مشتركا، وفى العزف الفردي (33) مشتركا، وفى العزف الجماعي (2) فريق، وفى الفنون التشكيلية (485) مشتركا .
MENAFN28122023000132011024ID1107664617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.