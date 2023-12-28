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التنمية الثقافية يستعد لحفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم

12/28/2023 4:24:43 AM
(MENAFN- Youm7) يجرى قطاع صندوق التنمية الثقافية، استعدادته لحفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، التى ينظمها القطاع بالتعاون مع جمعية البلد اليوم وقام الصندوق بوضع اللمسات النهائية لبرنامج وتجهيزات حفل ختام المسابقة، الذى تقرر إقامته فى السابعة من مساء غد الجمعة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



وقالت الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، إن الاجتماع تضمن أيضا التجهيزات اللازمة لإقامة معرض للفن التشكيلي، سيقام على هامش الحفل، لعرض مجموعة من الأعمال للموهوبين من أبنائنا المشاركين فى المسابقة من ذوى الهمم فى فرع الفن التشكيلى هذا العام، وذلك فى بهو المسرح الصغير .



يشار إلى أنه أقيمت المسابقة فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد الدينى، لكل أنواع الإعاقات، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092) مشتركا، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفى الغناء الجماعي (11) فريقا، وفى الغناء الفردي (39) مشتركا، وفى الانشاد الديني (17) مشتركا، وفى العزف الفردي (33) مشتركا، وفى العزف الجماعي (2) فريق، وفى الفنون التشكيلية (485) مشتركا .
















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