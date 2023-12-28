رالف نادر يقدم لمحة عن قادة الشركات فى كتابه 12 قائدا فعلوها بشكل صحيح

(MENAFN
- Youm7) يقدم المؤلف الأمريكي رالف نادر في كتابه 12 قائدا فعلوا ذلك بشكل صحيح رؤية متكاملة عن قادة الشركات فضلا عن حكايات حول أِشهر قادة الشركات في العالم وعرف راف نادر بأنه المدافع عن حقوق المستهلك فضلا عن معاركه مع الشركات الأمريكية، ولكن اتضح أن هناك بعض الرؤساء التنفيذيين الذين يحبهم بالفعل.
يطرح الكاتب في كتابه "الرئيس التنفيذي المتمرد: 12 قائدًا فعلوا ذلك بشكل صحيح"، تصورا عن قادرة الشركات الذين تمردوا على القواعد التقليدية حيث يقول عنهم إنهم "وقفوا ضد الحشد الرمادي" من خلال التركيز على المسؤولية الاجتماعية بقدر ما ركزوا على الأرباح حيث يقدم العشرات من القادة الذين يصفهم كنماذج للشركات حول كيفية تحقيق التوازن بين تلك الاحتياجات.
تمنح حكايات القادة وسرد السير الذاتية المختصر للرؤساء التنفيذيين نادر فرصة لتسليط الضوء على ما يراه عيوبًا في الشركات اليوم ولكن من المثير للدهشة أنه يثني على الرؤساء التنفيذيين الذين تم ذكرهم لأنهم لم ينسوا النتيجة النهائية، ويشير إلى أنهم جميعاً أصروا على أنه "لن يكون هناك شيء ممكن إذا لم يهتموا بالأرباح".
تمتلئ الفصول بحكايات نادر من تفاعلاته مع الرؤساء التنفيذيين الذين تم ذكرهم، ويعتمد الكتاب أيضًا على كتاباتهم الخاصة ومن بين الرؤساء التنفيذيين الذين تم تسليط الضوء عليهم راي أندرسون، المدير التنفيذي لتصنيع بلاط السجاد الذي تم تحفيزه لوضع أهداف الاستدامة لشركته، ودعم مؤسس باتاجونيا إيفون شوينارد لجهود الحفاظ على البيئة.
كما يشيد نادر بالرؤساء التنفيذيين لعملهم على مستوى تقديم أفضل خدمه للمستهلك، بما في ذلك شركة طيران ساوثويست على الرغم من الإشارة أيضًا إلى إلغاءها أكثر من 16000 رحلة طيران العام الماضي خلال العطلات، مما أدى في النهاية إلى تسوية بملايين الدولارات.
نادر ينحرف كثيرا فى كتابه إلى مدح القادة في بعض الأحيان، لكن الكتاب يقدم وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول قيادة الأعمال من أحد أشهر خصوم الشركات.
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