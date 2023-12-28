رالف نادر يقدم لمحة عن قادة الشركات فى كتابه 12 قائدا فعلوها بشكل صحيح

MENAFN - Youm7) يقدم المؤلف الأمريكي رالف نادر في كتابه 12 قائدا فعلوا ذلك بشكل صحيح رؤية متكاملة عن قادة الشركات فضلا عن حكايات حول أِشهر قادة الشركات في العالم وعرف راف نادر بأنه المدافع عن حقوق المستهلك فضلا عن معاركه مع الشركات الأمريكية، ولكن اتضح أن هناك بعض الرؤساء التنفيذيين الذين يحبهم بالفعل.

يطرح الكاتب في كتابه "الرئيس التنفيذي المتمرد: 12 قائدًا فعلوا ذلك بشكل صحيح"، تصورا عن قادرة الشركات الذين تمردوا على القواعد التقليدية حيث يقول عنهم إنهم "وقفوا ضد الحشد الرمادي" من خلال التركيز على المسؤولية الاجتماعية بقدر ما ركزوا على الأرباح حيث يقدم العشرات من القادة الذين يصفهم كنماذج للشركات حول كيفية تحقيق التوازن بين تلك الاحتياجات.

تمنح حكايات القادة وسرد السير الذاتية المختصر للرؤساء التنفيذيين نادر فرصة لتسليط الضوء على ما يراه عيوبًا في الشركات اليوم ولكن من المثير للدهشة أنه يثني على الرؤساء التنفيذيين الذين تم ذكرهم لأنهم لم ينسوا النتيجة النهائية، ويشير إلى أنهم جميعاً أصروا على أنه "لن يكون هناك شيء ممكن إذا لم يهتموا بالأرباح".

تمتلئ الفصول بحكايات نادر من تفاعلاته مع الرؤساء التنفيذيين الذين تم ذكرهم، ويعتمد الكتاب أيضًا على كتاباتهم الخاصة ومن بين الرؤساء التنفيذيين الذين تم تسليط الضوء عليهم راي أندرسون، المدير التنفيذي لتصنيع بلاط السجاد الذي تم تحفيزه لوضع أهداف الاستدامة لشركته، ودعم مؤسس باتاجونيا إيفون شوينارد لجهود الحفاظ على البيئة.

كما يشيد نادر بالرؤساء التنفيذيين لعملهم على مستوى تقديم أفضل خدمه للمستهلك، بما في ذلك شركة طيران ساوثويست على الرغم من الإشارة أيضًا إلى إلغاءها أكثر من 16000 رحلة طيران العام الماضي خلال العطلات، مما أدى في النهاية إلى تسوية بملايين الدولارات.

نادر ينحرف كثيرا فى كتابه إلى مدح القادة في بعض الأحيان، لكن الكتاب يقدم وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول قيادة الأعمال من أحد أشهر خصوم الشركات.