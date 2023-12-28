كل شيء عن تكية الرفاعية في بولاق بالقاهرة

MENAFN - Youm7) تتعدد الآثار القديمة في مصر ما بين الآثار الإسلامية والفرعونية والبطلمية ومن ضمن الآثار الإسلامية في القاهرة ما يطلق عليها التكايا ومنها تكية الرفاعية الموجودة في حي بولاق.

وقد أنشأها محمد أغا كتخدا خلال العصر العثماني وفقا لما ذكره موقع توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية، عام 1188هـ/ 1774م، وتقع في شارع جامع السنانية بجوار جامع سنان باشا؛ وكالة البلح؛ حي بولاق بمدينة القاهرة.

موقع التكية الحالى ليس هو الموقع الأصلى لها فقد كانت فى الأصل تقع بنفس المنطقة الى الشمال من الموقع الحالي.

كانت التكيه تشرف على شاطئ النيل ببولاق و ملاصقة لترسانه بولاق و كان هذا الخط يعرف بساحل الغلال وقد تم تفكيك أحجارها فى أواخر سنة 1358هجرية الموافقة لسنة 1936ميلادية ونقلت جهة الجنوب بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية.

أما عن أصل الكلمة فمما يذكر أن التكية وجمعها تكايا هي نوع من العمائر الدينية المهمة التي ترجع نشأتها إلى العصر العثماني، سواء في الأناضول أو في الولايات التابعة للدولة العثمانية، ومفردها «تكية»، وانشآت خاصة لأقامة المنقطعين للعبادة من المتصوفة ومساعدة عابري السبيل، وتعتبر التكية من المنشأت الدينية التي حلَت محل «الخنقاوات» المملوكية في العصر العثماني.

وفي العصر الحديث التكية عرفت التكية بمعنى المأوى وهو المكان الذي يقيم فيه الفقراء أو المسافرون أو حتى لرعاية المحتضرين الذين ينتظرون وفاتهم وعادة ما يتم الأنفاق عليه من قبل جهات أو منظمات دينية.