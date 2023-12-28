اغتيال النقراشى باشا.. تفاصيل الحادث الإرهابى بسبب حل الجماعة الإرهابية

MENAFN - Youm7) فى تمام العاشرة وخمس دقائق، صباح يوم 28 ديسمبر من عام 1948م، حضر محمود فهمى النقراشى إلى مقر الوزارة، إذ كان يشغل وقتها منصف رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ونزل من سيارته محاطًا بحرسه الخاص، واتجه إلى المصعد فأدى له ضابط كان يقف بجور المصعد التحية العسكرية فرد عليه النقراشى مبتسمًا، وعندما أوشك على دخول المصعد أطلق عليه هذا الضابط ثلاث رصاصات فى ظهره فسقط على الأرض.







تلك الأحداث كانت قصة اغتيال النقراشى باشا صاحب قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية، فى 8 ديسمبر 1948، وكان نتيجة ذلك هو اغتياله فى 28 ديسمبر 1948 فى القاهرة، على يد قاتل منتمى إلى النظام الخاص للجماعة الإرهابية.

كان محمود فهمى النقراشى من قادة ثورة 1919 فى مصر، كما أنه حكم عليه بالإعدام من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزى بسبب ثورة 1919، والتى كان من قاداتها واعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزى فى مصر العام 1924.







كان أول المناصب التى يتولها محمود فهمى النقراشى، هو عمله سكرتير عام لوزارة المعارف المصرية، ثم وكيلا لمحافظة القاهرة، ثم صار عضوا فى حزب الوفد، ثم بعد ذلك تولى وزارة المواصلات المصرية العام 1930، رأس الحكومة المصرية مرتين، الأولى فى 24 فبراير 1945م، ولم تدم طويلا، ثم تولى المنصب مرة أخرى فى 9 ديسمبر 1946م بعد استقالة وزارة إسماعيل صدقى.

وكما ذكرنا كان النقراشى باشا هو صاحب قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية فى 8 ديسمبر 1948، وكانت نتيجة ذلك هو اغتياله فى 28 ديسمبر 1948 فى القاهرة، وتبين أن وراء الحادث عضو من النظام الخاص للجماعة الإرهابية، حيث اعتقل القاتل الرئيسى وهو "عبد المجيد أحمد حسن" والذى اعترف بقتله كون النقراشى، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له فى الحادث من الجماعة، وحكم على المتهم الرئيسى بالإعدام شنقاً وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة.