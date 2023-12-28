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كيف تبحث عن رسائل محددة عن طريق Google Messages

12/28/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) سواء كنت بحاجة إلى تذكر تفاصيل مهمة، أو زيارة محادثة لا تنسى، أو تحديد موقع رابط أو ملف معين، فإن Google Messages توفر وظيفة بحث قوية لمساعدتك على التنقل في سجل رسائلك بسهولة، وفيما يلي دليل لاستخدامه بفعالية:



1. الوصول إلى شريط البحث:

- افتح تطبيق رسائل Google على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android.

- اضغط على شريط البحث الموجود أعلى الشاشة. يتم تمثيله عادةً برمز العدسة المكبرة.



2. أدخل مصطلحات البحث الخاصة بك:

- اكتب الكلمات الرئيسية أو العبارات أو حتى أسماء جهات الاتصال لتحسين بحثك.

- على سبيل المثال، يمكنك البحث عن "طلب بيتزا" أو "خطط عيد ميلاد" أو "جون سميث".



3. التحسين حسب جهة الاتصال أو نوع المحتوى:

لتضييق نطاق النتائج، اضغط على أيقونة الفلتر (عادةً ثلاث نقاط أو خطوط) بجوار شريط البحث.

اختر البحث ضمن محادثات محددة أو عن أنواع محتوى معينة مثل الروابط أو الصور أو مقاطع الفيديو.



4. عرض النتائج والتفاعل معها:

ستعرض رسائل Google جميع الرسائل المطابقة، مرتبة حسب المحادثة.

اضغط على رسالة محددة لفتح المحادثة بأكملها وعرضها في سياقها.

يمكنك بعد ذلك نسخ الرسالة أو إعادة توجيهها أو الرد عليها حسب الحاجة.



بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار

استخدم اللغة الطبيعية: ابحث عن عبارات مثل "رسائل من جون حول الاجتماع" أو "الصور المرسلة الأسبوع الماضي".

تذكر عمليات البحث الأخيرة: يحفظ تطبيق رسائل Google عمليات البحث الأخيرة التي أجريتها لتسهيل العثور على نفس المعلومات مرة أخرى.

البحث داخل المحادثات: للبحث داخل محادثة معينة، افتح تلك المحادثة واستخدم شريط البحث بداخلها.












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