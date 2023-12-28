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فى 6 خطوات.. اعرف طرق خفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك

12/28/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تقوم برفع تردد تشغيل المعالج الخاص بك ، أو ترغب في خفض مستويات الضوضاء، أو ترغب فقط في زيادة طول عمر وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك، فإن خفض درجة حرارتها يعد خطة رائعة.

وهناك
الكثير
من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك أيضًا، بدءًا من الطرق السهلة والرخيصة وحتى المعقدة والمكلفة، وكل شيء بينهما، وفقا لتقرير digitartlend.



مهما كان سببك، فإليك كيفية خفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك بعدة طرق مختلفة.





1 خذ اللوحة الجانبية



إذا لم يكن لديك الوقت أو المال أو الاهتمام بمعرفة سبب ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك، فما عليك سوى إزالة اللوحة الجانبية، سيؤدي ذلك إلى كسر أي تدفق هواء مباشر قادم من المراوح، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى وصول المزيد من الهواء إلى النظام وتقليل حرارة الوحدة .







2 تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك



يعد تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك أحد أفضل الطرق لخفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية لديك بسرعة وبتكلفة زهيدة، و يمكن للغبار والحطام أن يسد مرشحات الغبار، مما يمنع الهواء البارد من الوصول إلى المكونات الأساسية لديك، وسيعمل مبرد وحدة المعالجة المركزية المتسخ بجهد إضافي للتعامل مع تلك الطبقة من الغبار العازل.



3 تهوية جهاز الكمبيوتر الخاص بك



أثناء قيامك بإزالة الغبار من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تأكد من أن الهواء البارد الذي يتم سحبه له مسار واضح إلى مبرد وحدة المعالجة المركزية لديك.



و إذا كان عليه أن يخوض في الكابلات والأركان والزوايا، فسوف يتم تعطيله. وهذا يعني المزيد من الضوضاء الناتجة عن اضطرابات الهواء، وانخفاض كمية الهواء البارد التي تصل إلى وحدة المعالجة المركزية لديك، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.



4 زيادة سرعات المروحة



إذا كنت لا تمانع في زيادة ضجيج المروحة، فإن رفع سرعات مروحة مبرد النظام ووحدة المعالجة المركزية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. في UEFI/BIOS ، قم بتحويل جميع مراوح النظام إلى
وضع الأداء
.





5 ترقية تبريد النظام الخاص بك



إذا كان لديك مروحة تبريد واحدة فقط أو مروحة سيئة للغاية، فإن إضافة المزيد أو شراء إصدارات أفضل يمكن أن يساعد في خفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية.





6 قم بتشغيل مكيف الهواء



يعد تبريد غرفة بأكملها لخفض درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك أمرًا مهدرًا للغاية، ولكنه فعال جدًا أيضًا. يجب أن تعادل كل درجة تحلقها من درجة الحرارة المحيطة درجة تنطلق من المعالج الخاص بك إذا كان تدفق هواء النظام ومبرد وحدة المعالجة المركزية لديك على الأقل نصف لائق.
















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