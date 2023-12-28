كيفية إنشاء ستيكرز من الصور على آيفون

MENAFN - Youm7) يمكن أن تكون الرسائل النصية مملة في بعض الأحيان، ولكن الملصقات تضفي بعض المرح على الدردشات، وعلى الرغم من وجود العديد من حزم الملصقات المتاحة على الإنترنت، إلا أنها لا تتمتع بلمسة التخصيص، لكن في iOS 17، يمكنك إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة من صورك.

بمساعدة خوارزميات التعلم الآلي من Apple، يمكن لنظام iOS 17 فصل الموضوع عن خلفيته بسرعة وتحويل أي شيء - من أصدقائك إلى حيواناتك الأليفة - إلى ملصق رقمي، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا إنشاء ملصقات متحركة من Live Photos.

إليك كيفية إنشاء ملصقات من الصور:

1. افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على الصورة المطلوبة لفتحها في وضع ملء الشاشة.

3. المس مع الاستمرار الموضوع الذي تريد تحويله إلى ملصق.

4. اضغط على "إضافة ملصق".

5. سيظهر الملصق في قائمة الملصقات الخاصة بك والتي يمكنك الوصول إليها عندما تستخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة iPhone أو أدوات التوصيف.

6. لإضافة تأثير مرئي مثل مخطط تفصيلي أو كوميدي أو منتفخ، اضغط على "إضافة تأثير".

7. بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة "X" لإغلاق قائمة الملصقات.





وإليك كيفية تحويل الصور الحية إلى ملصقات متحركة:

1. افتح تطبيق "الصور" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على Live Photo التي تريد تحويلها إلى ملصق.

3. المس مع الاستمرار موضوع Live Photo، ثم قم بتحريكه لأعلى حتى ترى صورة مكررة للموضوع. ثم أطلق سراحه.

4. اضغط على "إضافة ملصق".

5. سيظهر الآن الملصق المتحرك في قائمة الملصقات الخاصة بك، والتي يمكنك الوصول إليها عند استخدام لوحة مفاتيح iPhone التي تظهر على الشاشة أو أدوات التوصيف.

6. إذا كنت تريد تطبيق تأثير مرئي مثل Outline أو Comic أو Puffy، فانقر على "Add Effect".

7. اضغط على أيقونة "X" لإغلاق قائمة الملصقات.

يمكنك استخدام هذه الملصقات على iMessage والتطبيقات الأخرى.



