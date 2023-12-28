Thursday, 28 December 2023 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيفية إنشاء ستيكرز من الصور على آيفون

12/28/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن تكون الرسائل النصية مملة في بعض الأحيان، ولكن الملصقات تضفي بعض المرح على الدردشات، وعلى الرغم من وجود العديد من حزم الملصقات المتاحة على الإنترنت، إلا أنها لا تتمتع بلمسة التخصيص، لكن في iOS 17، يمكنك إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة من صورك.

بمساعدة خوارزميات التعلم الآلي من Apple، يمكن لنظام iOS 17 فصل الموضوع عن خلفيته بسرعة وتحويل أي شيء - من أصدقائك إلى حيواناتك الأليفة - إلى ملصق رقمي، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا إنشاء ملصقات متحركة من Live Photos.

إليك كيفية إنشاء ملصقات من الصور:

1. افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على الصورة المطلوبة لفتحها في وضع ملء الشاشة.

3. المس مع الاستمرار الموضوع الذي تريد تحويله إلى ملصق.

4. اضغط على "إضافة ملصق".

5. سيظهر الملصق في قائمة الملصقات الخاصة بك والتي يمكنك الوصول إليها عندما تستخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة iPhone أو أدوات التوصيف.

6. لإضافة تأثير مرئي مثل مخطط تفصيلي أو كوميدي أو منتفخ، اضغط على "إضافة تأثير".

7. بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة "X" لإغلاق قائمة الملصقات.


وإليك كيفية تحويل الصور الحية إلى ملصقات متحركة:

1. افتح تطبيق "الصور" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على Live Photo التي تريد تحويلها إلى ملصق.

3. المس مع الاستمرار موضوع Live Photo، ثم قم بتحريكه لأعلى حتى ترى صورة مكررة للموضوع. ثم أطلق سراحه.

4. اضغط على "إضافة ملصق".

5. سيظهر الآن الملصق المتحرك في قائمة الملصقات الخاصة بك، والتي يمكنك الوصول إليها عند استخدام لوحة مفاتيح iPhone التي تظهر على الشاشة أو أدوات التوصيف.

6. إذا كنت تريد تطبيق تأثير مرئي مثل Outline أو Comic أو Puffy، فانقر على "Add Effect".

7. اضغط على أيقونة "X" لإغلاق قائمة الملصقات.

يمكنك استخدام هذه الملصقات على iMessage والتطبيقات الأخرى.








MENAFN28122023000132011024ID1107664610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث