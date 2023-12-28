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فى خطوات.. كيفية الطباعة إلى PDF فى نظام التشغيل ويندوز

12/28/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن تكون الطباعة إلى PDF طريقة رائعة لحفظ مستند على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، خاصة إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول الفوري إلى الطابعة.



وإذا كان لديك نظام التشغيل ويندوز ، فأنت تعلم أن العملية لم تكن دائمًا سلسة، ولكن الآن مع نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11، يجب أن تكون الطباعة إلى PDF إحدى الوظائف الافتراضية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يسهل الوصول إليها.



فيما يلي ملخصنا الشامل لكيفية الطباعة إلى PDF في نظام التشغيل Windows :





الخطوة 1: انتقل إلى طباعة المستند الخاص بك كما تفعل عادةً، وحدد Microsoft Print to PDF كطابعتك ، قد تحتاج إلى تحديد زر الطباعة بعد ذلك.





الخطوة 2: سيتم سؤالك عن المكان الذي تريد حفظ الملف فيه ، اختر الموقع والاسم ثم اضغط
فوق "موافق" أو "حفظ" ،
وبعد بضع ثوانٍ سيكون لديك ملف PDF جديد تمامًا.





وإذا كان لديك برنامج Adobe Acrobat مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فلديك خيار آخر للطباعة إلى PDF ، على الرغم من أنها أداة باهظة الثمن، إلا أن هناك نسخة تجريبية مجانية متاحة لأولئك الذين يبحثون عن حل قصير المدى ومنها :



الخطوة 1: بمجرد التثبيت، توجه إلى طابعة المستندات كما تفعل عادةً، وحدد Adobe PDF كطابعتك.



الخطوة 2: حدد طباعة أو حفظ ، ثم قم بتسمية المستند الخاص بك واختر موقع حفظ للملف الناتج، ومن هنا يمكنك أن تفعل ما تريد به بل يمكنك أيضًا تحويل ملف PDF الخاص بك إلى ملف JPEG .
















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