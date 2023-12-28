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حيل لإطالة عمر بطارية آيفون؟

12/28/2023 4:22:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعاني كثيرون من القلق بشأن نفاد بطارية هاتفهم، ويحاولون عدم استخدام الجهاز كثيرا وهم في الخارج للحفاظ عليها، خاصة إذا لم يكن معهم شاحن.


وبعد مرور أشهر أو حتى بضعة سنوات، ستحتاج إما إلى استبدال البطارية أو إلى شراء هاتف جديد.


لكن أحد الموظفين السابقين في شركة أبل، تايلر مورغان، نشر مقطع فيديو على منصة تيك توك حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة، قدم فيه حيلا لإطالة عمر بطارية الهاتف، وخاصة آيفون 12، بل وتحسين عملها، نقلا عن الحرة.


فيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون:


-لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.
-لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.
-اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات أيفون 15 برو.
-قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.
-قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.
-قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.
-اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.
-قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".
-قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.

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