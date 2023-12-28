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مساع لهدن تراوح مكانها.. والكيان يحاول الظهور كمنتصر في أي مبادرة

12/28/2023 4:22:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس برغم مساع إقليمية ودولية، للتوصل إلى تهدئة تمهد الى إجراء عملية تبادل أسرى بين الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين في قطاع غزة، لكن أفق هذه المساعي ما تزال غير واضحة مساراتها حاليا، خصوصا في ظل ما يحاول أن تطهره حكومة الكيان المحتل من تعنت تجاه أي مبادرات او مقترحات في هذا الجانب، في إصرار منه على عدم وقف إطلاق النار، والمضي في حربه الوحشية على غزة، بينما تصر حركة المقاومة الإسلامية - حماس، على شرطها المركزي بوقف كامل لإطلاق النار والحرب، قبل بدء أي عملية تفاوض حول الأسرى، وفق سياسيين وخبراء.
ويرى بعض الخبراء، أن عدم وضوح موقف الكيان جهة قبول او رفض اي مباردة لعقد هدن، أو وقف لإطلاق النار، يخضع لتناقض مواقفه وتباين رؤيته في هذه الحرب التي ما يزال يحاول فيها تحقيق أهدافه، لافتين الى أن ما يطرح من مبادرات في هذا النطاق، يحتاج نضوج القبول بها الى وقت، بخاصة في مراحل الاتفاق على التفاصيل.
بينما يعتبر آخرون، أن الكيان يعاني من خسائر عسكرية وبشرية لم يسبق له وإن تعرض لها في حروبه في المنطقة العربية، وبذلك، فهو يحاول ألا يخرج بمظهر المهزوم من حربه أمام مجتمعه، أو أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، لا يريد الخروج على النحو الذي خرج فيه خلال قبول الهدنة الأولى. عليه، فهو يحاول التملص من هذا الموقف حتى لا يبدو بأنه فاقد للقدرة على التعاطي مع حربه الوحشية، لذلك، وحتى يبدو أنه ما يزال حيويا على الصعيد السياسي الخارجي، يلجأ للتعاطي مع مبادرات ذات صبغات دبلوماسية.
وكانت مصر قد طرحت في الأيام القليلة الماضية، اقتراحا مبدئيا تسعى فيه وفق رؤيتها الى إنهاء الحرب بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن الأسرى الموجودين عندها، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وضم التصور المصري في هذه المبادرة، أوجها الى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، مكونة من خبراء لإدارة غزة والضفة الغربية المحتلة.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قال إن“مبادرات وقف إطلاق النار، تأتي حتى الآن، في ظل فشل هدنة مماثلة للهدنة الأولى”، مبينا أن المبادرات الحالية هي مصرية، بالتشاور مع فلسطينيين، سواء السلطة الفلسطينية او حماس، وهي مبادرة لم تتبلور بعد.
وعلى صعيد الكيان، لا تتحدث حكومة رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو الا عن استمرار للحرب، لكن هناك مباحثات مهمة في واشنطن بين مستشار نتنياهو للشؤون الاستراتيجية مع الإدارة الاميركية حول المرحلة المقبلة.
ويعتقد، بإن هناك شروط سياسية لهذه المرحلة لم تنضج بعد، وهناك تباين او تناقض بين رؤيتي الكيان وحماس لشروط الوقف الكامل للحرب، والمسافة الزمنية او التفاصيل طويلة وبعيدة، مستدركا بأن مجرد فتح الباب أمر إيجابي حتى لو كان الأمر معقدا، وتفاصيله أكثر تعقيدا.
الخبير السياسي والعسكري نضال أبو زيد قال إنه وفي ظل تعنت الكيان الذي يصر على عدم وقف العمليات العسكرية، والذي بدأ يلوح بتغيير شكلها من تقليدية الى انتقائية، تستهدف قيادات ومواقع معينة، فإن المقاومة لن تقبل بأي مبادرة سياسية لا تلبي الشروط التي طرحتها، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية مباشرة، والتفاوض على مبدأ“الكل مقابل الكل”، وهذا يعني أن كل الأسرى الصهاينة الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل كل الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال.
وأضاف أبوزيد، أن تعنت الكيان بعدم القبول بشروط المقاومة، يعني أن كل المبادرات السياسية المطروحة والتي ستطرح“لن تخرج العملية العسكرية الميدانية بقالب سياسي دبلوماسي، يفضي لحل ممكن للصراع في غزة”.
وأوضح أن الكيان، يعاني من خسائر عسكرية وبشرية، والمقاومة تحقق انتصارات كبيرة على الأرض في محاور القتال، وبالتالي تملك القوة على الأرض وشروط التفاوض والضغط.
وقال أبو زيد، إنه بناء على هذا المشهد، فإن الكيان لا يريد الخروج بمظهر المهزوم من العملية العسكرية داخليا وخارجيا، كما أنه لا يريد الخروج بمظهر الحالة التي ظهر عليها في الهدنة الأولى، عليه، فهو يحاول التملص من هذا الموقف، كي لا يظهر بأنه فقد القدرة على التعاطي مع العمليات العسكرية، وأي مبادرة دبلوماسية.
وتضمنت المبادرة المصرية 3 مراحل لوقف إطلاق النار بين الكيان والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأولى، بدء هدنة إنسانية لأسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق عبرها حماس سراح 40 أسيرا صهيونيا من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاما)، والذكور من كبار السن، خصوصا المرضى.
في المقابل، يطلق الكيان سراح 120 سجينا فلسطينيا من الفئتين نفسهما، يرافقها وقف للأعمال القتالية وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.
كما وتشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، في محاولة لـ”إنهاء الانقسام الفلسطيني”، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين)، تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
وأشارت لوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الصهاينة لدى حركتي حماس والجهاد، وفصائل أخرى يتم عبرها الاتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم بما يشمل ذوي الأحكام العالية، ممن اعتقلهم الكيان بعد السابع من أكتوبر.
وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحابا للكيان من مدن القطاع، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.

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