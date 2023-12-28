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الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل 24 طائرة إلى غزة منذ بدء العدوان

12/28/2023 4:22:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الخميس، إنها أرسلت منذ بداية أزمة الحرب على غزة 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الطائرات حملت على متنها مساعدات إغاثية متنوعة بحسب قائمة الاحتياجات التي ترد الهيئة بشكل مستمر من داخل غزة.
وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات والشركاء وبفضل التبرعات، حيث انطلقت هذه الطائرات من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى الأهل في غزة من خلال معبر رفح.

وبدأ العمل الأسبوع الماضي، على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولا إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 والذي حضره برنامج الأغذية العالمي الذي عمل أيضا مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

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