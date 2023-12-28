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شرطة نيويورك توقف 26 شخصا أثناء احتجاجات مؤيدة لفلسطين

12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت إدارة مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية أن الشرطة قامت بتوقيف ما لا يقل عن 26 شخصا أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المطار.


ونقلت قناة "فوكس 5" المحلية عن إدارة المطار قولها إن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قطعوا طريق "فان ويك" السريع بمطار جون كينيدي صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي. وكالات


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