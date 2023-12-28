شرطة نيويورك توقف 26 شخصا أثناء احتجاجات مؤيدة لفلسطين

شرطة نيويورك توقف 26 شخصا أثناء احتجاجات مؤيدة لفلسطين
التاريخ
12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت إدارة مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية أن الشرطة قامت بتوقيف ما لا يقل عن 26 شخصا أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المطار.
ونقلت قناة "فوكس 5" المحلية عن إدارة المطار قولها إن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قطعوا طريق "فان ويك" السريع بمطار جون كينيدي صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي. وكالات
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