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أكثر من 500 قتيل لجيش الاحتلال

12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة.


ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 501 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.


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