أكثر من 500 قتيل لجيش الاحتلال

أكثر من 500 قتيل لجيش الاحتلال
التاريخ
12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 501 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.
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