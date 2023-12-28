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الثوري الإيراني: طوفان الأقصى لم يكن انتقاما لقاسم سليماني

12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

وأضاف سلامي أن عملية طوفان الأقصى تم تنفيذها دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم.

وأكد أن "عملية طوفان الأقصى جواب على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، ولم تكن انتقاما لقاسم سليماني فنحن من سينتقم له".

وشدد على أن "عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وحماس والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل".

وأشار سلامي إلى أن قرار حزب الله مستقل ويتخذه حسب مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال إن "الكيان الصهيوني يتكبد خسائر كبيرة وهذا ثمن يدفعه من يحتلون أراضي الآخرين.وخسائر الكيان الصهيوني في غزة تتزايد يوميا ولا يمكنه تحمل الحرب لمدة طويلة".

وأضاف سلامي: "لن نسكت عن اغتيال أبنائنا وسنثأر لهم بشكل قاس، وانتقامنا لأبنائنا لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الصهيوني".-(الجزيرة)

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