Thursday, 28 December 2023 01:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع النفط وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.
ووفقا لوكالة"رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.
فيما تراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

MENAFN28122023000072011014ID1107664594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث