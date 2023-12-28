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لافروف يدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين

12/28/2023 4:22:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة كسر حلقة العنف المفرغة التي عانى منه أجيال من الفلسطينيين، ودعا إلى رفع الظلم عنهم.

وتتخذ روسيا موقفا مغايرا للغرب ولأميركا الذين يعلنون تأييدهم المطلق لسياسات إسرائيل التي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

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