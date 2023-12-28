من هو شاؤول آرون الذي هنأته القسام بعيد ميلاده الـ9 في الأسر؟



ويشار إلى أن“شاؤول آرون” كان قد تم أسره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف عام 2014. كما بعثت القسام في هذه المناسبة برسالة أيضا إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين الجدد لدى المقاومة فاقمت من أزمة نتيناهو.



“عيد ميلاد سعيد في الأسر”

وأظهرت رسالة القسام المصورة التي بثها الإعلام العسكري للكتائب، مشاهد من جنازة والد آرون وصورا لوالدته وهي تحمل صوره، ورسائل كتبت بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية:“شاؤول.. عيد ميلاد سعيد في الأسر”، و”حياتي لم تعد حياة”، و”إلى عائلات الأسرى، معاناتكم لم تبدأ بعد”.

وتم أسر الجندي المذكور من قبل كتائب القسام، وأعلن عن ذلك القيادي بالقسام والمتحدث باسمها أبو عبيدة، مساء الأحد 20 يوليو 2014، وهو أول جندي تأسره المقاومة الفلسطينية منذ 2006 بعد جلعاد شاليط.



و”شاؤول آرون” من مواليد 27 ديسمبر 1993، إسرائيلي الجنسية، كان يقيم بمستوطنة بوريا في منطقة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.



شتائم وغضب وانقسامات في اجتماع نتنياهو مع عائلات الأسرى

وتشير عائلته بحسب وسائل إعلام عبرية إلى أن آخر اتصال بينها وبينه كان قبل يومين من أسره، حيث قال لوالدته هاتفيًا قبيل دخوله إلى غزة:“سأعود سالماً من غزة ورافعاً العلم”. ولكن المقاومة غيرت مسار حياته ولم تحقق له أمنيته فوقع أسيراً خانعاً بيدها.



وعاد جيش الاحتلال وأخبرهم بعد ذلك أنه مفقود حين أقر بعملية الأسر بعد 3 أيام، وتبين كذب حديثه الأول مما حدى بالعائلة إلى اتهام الجيش بالتلاعب بالعائلة.



وقد ظهر التوتر بين العائلة وجيش الاحتلال بعد ذلك حين خرجت العائلة بتصريح صحفي قالت فيه إنها تعتبر ابنها على قيد الحياة وأسير لدى حركة حماس ولا تعترف بمقولة أنه ميت.



وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بثت في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير شاؤول آرون الثالثة والعشرين ومع نهاية عام 2016، مقطعي فيديو دعائين ألمحت خلالهما إلى أن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى الكتائب منذ عام 2014 ما يزال على قيد الحياة.



وظهر في الفيديو الأول أشخاص يلبسون زي الجنود الإسرائيليين ويغنون لآرون، ويجلس أحدهم على كرسي متحرك. وجاء في مقطع الفيديو الأول“ثلاث سنوات آرون في سجن حماس′′ وفي آخره عبارة“عام جديد والجندي شاؤول بعيدا عن أهله” باللغتين العربية والعبرية.



ويظهر في الفيديو الثاني الذي بثته محطة الجزيرة شخص يلبس زي الجنود الإسرائيليين يجلس مكبلاً أمام طاولة عليها قطعة حلوى، ووضع على وجهه صورة آرون، وختم الفيديو بصورة لنتنياهو (رئيس الحكومة) وعبارة“القرار بيد الحكومة الإسرائيلية”. -وكالات

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