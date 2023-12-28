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استمرار اعمال تنظيف قناة الملك عبد الله

12/28/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقوم سلطة وادي الاردن وبالتعاون مع "مشروع حماية السدود المائية من خلال انشطة كثيفة العمالة" المنفذ من قبل ال (GIZ) وبدعم من الحكومة الألمانية (BMZ) بالعمل على ازالة الطمي وبقايا الاشجار والاعشاب التي تنمو على جوانب قناة الملك عبد الله // الشونة الجنوبية مشروع 14.5

وتاتي هذه الاعمال ضمن خطط زيادة كفاءة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة القناة والهادفة للمحافظة على استمرارية التزويد المائي للمزارعين في مناطق الشونة الجنوبية.
وأكدت سلطة وادي الاردن ان جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل وعلى مدار الساعة لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية ،وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين ، وكذلك العمل على صيانة الأودية ، والمهارب ، والقنوات المفتوحة بمختلف انواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار اثناء المنخفضات الجوية، وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.

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