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الدويري: دقة كبيرة في عمليات القسام

12/28/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن أبرز ما يميز عمليات الاستهداف التي نشرتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها تظهر دقة كبيرة في التصويب والتنسيق.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها صوت قائد المجموعة وهو يعطي التعليمات للمنفذين والمصور وهو يقوم بتصوير العملية.

وقال الدويري إن ظهور المصور يعتبر ردا عمليا على ما ينشره جيش الاحتلال من مشاهد لا يوجد فيها الطرف الثاني في المعركة وكأنها "فيلم هوليودي"، وفق تعبيره.

وخلص إلى أن المشاهد الأخيرة احتوت على أهداف متنوعة (دبابة ميركافا، عربة النمر، جارفة)، بل وتضمنت قنصا لأحد قناصة الاحتلال، وهي رسالة واضحة إلى الداخل الإسرائيلي، مفادها أن "هذا ما يحدث لجنودكم في غزة"، حسب الدويري.

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