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فوائد دماغية ومعوية جديدة للصيام المتقطع

12/28/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توصل العلماء الذين يتطلعون إلى معالجة أزمة السمنة المستمرة لدينا إلى اكتشاف مهم: يؤدي الصيام المتقط إلى تغييرات كبيرة في كل من الأمعاء والدماغ، مما قد يفتح خيارات جديدة للحفاظ على وزن صحي.

أجرى باحثون من الصين، دراسة على أشخاص قاموا بتطبيق الصيام المتقطع وهو نظام يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام في بعض الأيام.


ولم يقتصر الأمر على فقدان المشاركين في الدراسة للوزن مايقرب من 7.8% في المتوسط، بل كان هناك أيضًا دليل على حدوث تحولات في نشاط المناطق المرتبطة بالسمنة في الدماغ، وفي تكوين الجسم، حتى بكتيريا الأمعاء.


وتابع تسنغ، بالقول إن "التغيرات الملحوظة في ميكروبيوم الأمعاء وفي النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالإدمان أثناء وبعد فقدان الوزن هي ديناميكية للغاية ومقترنة بمرور الوقت".


وأضاف: "مع ذلك، نحن نعلم أن الأمعاء والدماغ مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لذا فإن علاج مناطق معينة من الدماغ يمكن أن يكون وسيلة للتحكم في تناول الطعام.


يقول عالم الطب شياو نينغ وانغ، من مركز العيادة الحكومية لطب الشيخوخة في الصين: "يُعتقد أن ميكروبيوم الأمعاء يتواصل مع الدماغ بطريقة معقدة ثنائية الاتجاه"، نقلت عن البيان.


وأردف، قائلا: "ينتج الميكروبيوم ناقلات عصبية وسموما عصبية تصل إلى الدماغ من خلال الأعصاب والدورة الدموية، وفي المقابل، يتحكم الدماغ في سلوك الأكل، في حين أن العناصر الغذائية الموجودة في نظامنا الغذائي تغير تكوين ميكروبيوم الأمعاء"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

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