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جولة رابعة لبلينكن في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

12/28/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة (سي إن إن)، إنه من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى" إسرائيل" ومنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية“حماس”.
وتواصلت (سي إن إن) مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.
وتأتي رحلة بلينكن المتوقعة بعد أن التقى مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية برون ديرمر الذي يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة التالية من الحرب بين إسرائيل و”حماس”، مساء الثلاثاء.
وغادر ديرمر، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، البيت الأبيض بعد أكثر من 4 ساعات من اجتماعه مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـ (سي إن إن)، إن المناقشات تناولت“الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب يهدف إلى تعظيم التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، وخطوات لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتأمين إطلاق سراح باقي المحتجزين، وكذلك التخطيط لمستقبل غزة ما بعد الصراع”.-(د ب أ)

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