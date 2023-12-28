المطرب شنق نفسه.. ما قصة الأغنية العبرية في فيديو شاؤول آرون؟

MENAFN - Alghad Newspaper)بثت القسام يوم أمس فيديو "هنأت" فيه الأسير شاؤول آرون بعيد ميلاده الـ9 في الأسر، بقبضة المقاومة. تارة يظهر مشهد من جنازة والد آرون حيث توفي قبل أن يلمح وجه ابنه بعد أسره، وتارة نرى أمه غارقة بدموعها وتحمل صورة ابنها، لتقول بالعبرية: حياتي لم تعد حياة.أرفقت القسام الفيديو بأغنية للمطرب "الشعبي الإسرائيلي" زوهر آرجوف، بعنوان: "أوه.. يا أمي". من يقوم بترجمة كلمات الأغنية العبرية، يدرك جيدا أنه اختيار موسيقي منطقي، "فالمكتوب مبين من عنوانه"، أغنية تحكي عن الأم، ورسالة القسام أيضاً، كانت تركز على أم شاؤول التي تنتظر أن تكترث حكومتها بابنها لاستعادته من الاسر، أم يائسة لا تعرف لمن تشكي همها في ظل عدم اكتراث "بلادها".كلمات الأغنية التي بثتها القسام بفيديو تهنئة شاؤول تقول بما معناه:

ثقل كبير على كتفها، هكذا يمر عام آخر، الله يحفظها..

كيف، كيف سأشكرك، لن أعرف

كنت وحدك يا أمي

أم محبة ولطيفة..







المطرب شنق نفسه! (1955-1987)

كان زوهر آرجوف من بين أوائل المغنين الإسرائيليين بالاسلوب الشرقي الذين حققوا نجاحات تجارية على مستوى دولة الاحتلال، ويعتقد البعض أن الشعبية الكبيرة لأرجوف، مغني اللون الشرقي المعاصر، كانت استجابة لشعور واسع النطاق بين اليهود الشرقيين في الكيان بتعرضهم للتمييز من قبل الأغلبيـة الإشكنازية.











في ساعات الصباح الباكر من يوم 23 يوليو 1987، دخل أرغوف وشقيقه ورجل آخر إلى محطة "نجمة داود الحمراء" وطلبوا المخدرات. بعد ذلك بوقت قصير ألقي القبض على أرغوف للاشتباه في قيامه بسرقة محفظة طبيب في المنطقة ولكن أُفرج عنه بعد أن تقرر أنه لا علاقة له بالسرقة.

أثناء إطلاق سراحه من مركز الشرطة سرق أرغوف مسدسًا كان ملقى على مكتب. بعد مطاردة مكثفة تم القبض عليه مع المسدس بحوزته وإدانته وحكم عليه بالسجن لمدة شهر واحد وتم تمديده إلى ستة أشهر عند الاستئناف.



قبل ثلاثة أسابيع من موعد إطلاق سراحه، مُنح أرجوف إجازة للسماح له بالعودة إلى منزله. لاحقا قدمت صديقته غاباي شكوى للشرطة زعمت فيها أن أرغوف حاول الاعتداء عليها. ولدى عودته إلى السجن اعتقل أرغوف واقتيد إلى مركز للشرطة في "ريشون لتسيون" لاستجوابه.



في 6 نوفمبر 1987، توفي أرغوف في زنزانته فيما يبدو أنه انتحر شنقًا. كان يبلغ من العمر 32 عامًا. عثر عليه ميتًا في الساعة 4:00 صباحًا معلقًا من شرائط ممزقة من بطانية ملفوفة حول رقبته. توصل كبير المشرفين أهارون تال الذي تم تعيينه للتحقيق في وفاة أرغوف إلى أن أرغوف لم ينتحر عمداً بل أراد أن يجعل الأمر يبدو كما لو كان يحاول الانتحار للحصول على تنازلات من الحراس. وكان قد توفي بعد أن شددت الشرائط حول رقبته ولم يتمكن من إنقاذ نفسه بسبب آثار المخدرات التي تناولها.