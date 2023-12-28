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عملية أمنية موسعة في الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها

12/28/2023 4:20:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الأمن العام بدء عملية أمنيّة موسعة في لواء الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم.

وقالت مديرية الأمن العام إن عملية أمنية بدأت منذ صباح اليوم، بهدف القضاء على الخارجين عن القانون ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بها داخل المملكة، وارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، وتستهدف أمن الوطن.

وأوضحت أن العملية الأمنية تأتي في سياق جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والوقوف بكل حزم في وجه عصابات المخدرات وضرب أوكارها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن وحدوده وسلامة أبنائه، في إطار من التكامل بالأدوار والمهام والتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي، والأجهزة المعنية.

وثمنت مديرية الأمن العام التفاف المواطنين حول جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات، وأشادت بدور وسائل الإعلام الوطني والمسؤول، داعية الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات بخصوص العملية الأمنية من مصادرها الرسمية، والتي ستقوم بدورها بنشر نتائج الحملة وأيّة معلومات تتعلق بها أولاً بأول.

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